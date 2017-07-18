Посол по особым поручениям МИД РФ Элеонора Митрофанова может стать новым руководителем Россотрудничества.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его словам, нынешний руководитель Любовь Глебова вскоре может покинуть свой пост и одной из рассматриваемых кандидатур является Митрофанова, пишет ТАСС.

Калашников отметил, что Митрофанова имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла, также он считает ее «женщиной с огромны опытом, которая не испортит работу Россотрудничества».

Напомним, Элеонора Митрофанова ранее возглавляла Росзарубежцентр, который в 2008 году переименовали в Россотрудничество, она также была постоянным представителем России при ЮНЕСКО.