Россия улучшила свои позиции в ежегодном рейтинге Soft Power 30 («мягкой силы»), подготовленном аналитиками Portland. Страна поднялась с 27-го на 26-е место, сообщается на сайте компании во вторник.

Аналитики отметили такие сильные стороны России, как присутствие в мировой повестке, участие в выработке мирного процесса в Сирии, а также культурные достояния мирового уровня — балет Большого театра и Эрмитаж.

«Соседями» России стали Китай (25-е место) и Чехия (26-е). Первое место заняла Франция, которая в прошлом году была на пятой строчке. При этом США утратили свое лидерство, опустившись на третью позицию.

Второе место досталось Великобритании, третье и четвертое — Германии и Канаде соответственно.