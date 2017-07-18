Специалисты завершили пусконаладочные работы светосигнальных систем на взлетной полосе в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону. Сейчас проходит установка световых указателей.

Полностью закончен монтаж оборудования наружного освещения перрона и стоянок, пишет RostovGazeta. К августу на объекте будут установлены все необходимые подобные системы.

Напомним, строительство аэропорта, возводимого к чемпионату мира по футболу 2018 года, началось в 2014 году. Платов заменит существующий воздушный порт Ростова-на-Дону, который будет закрыт. Общая площадь нового комплекса составит более 86 тыс. кв. м, из них 50 тыс. кв. м займет пассажирский терминал. Пропускная способность аэропорта составит 5 млн пассажиров в год.