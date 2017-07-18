В ходе проверки Ростехнадзора, выявлены многочисленные нарушения требований промышленной безопасности, что стало причиной остановки работы грана на одной из архангельских строек.

Башенный кран эксплуатировался местной компанией при строительстве жилого дома, при этом разрешение на его работу у организации не было. Среди нарушений выявлены неработоспособные предохранительные устройства, шпалы в подвешенном состоянии, отсутствие результатов наладочных работ, а также нарушение соединения рельсовых нитей, сообщает News29.Ru.

По результатам проверки Ломоносовский районный суд рассмотрел материалы дела об административном правонарушении и вынес решение приостановить работу опасного крана на 17 суток. Сейчас подъемник обесточен судебным приставом, а распределительный щит опечатан. Компании предоставлено время для исправления выявленных нарушений.