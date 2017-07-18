Сокольническую линию столичного метро продлят о Коммунарки к 2019 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства столицы.

Он подчеркнул, что соответствующее решение уже принято. Новый участок красной ветки пройдет в полосе магистрали Солнцево–Бутово–Видное. Общая протяженность проектируемого участка составит 11,6 км. По плану на нем должны появится станции «Филатов луг», «Прошкино», «Ольховское», «Столбово». Как сообщает «Ридус» со ссылкой на слова заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в настоящее время ведутся подготовительные работы, а полномасштабное строительство должно начаться в конце 2017 года. Две станции из четырех планируется сделать подземными, две — наземными, половина участка пройдет под землей, а половина — на поверхности. Это существенно сокращает сроки строительства. Первая станция должна будет принять первых пассажиров уже в 2019 году.

Продление Сокольнической линии благоприятно отразится на транспортном обслуживании двух поселений «новой Москвы»: Сосенское и Московский. Ожидается, что к 2020 году здесь будут проживать до 200 тыс. человек и работать до 190 тыс.