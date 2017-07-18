Страсбургский суд рассмотрит жалобу бывшей студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), приговоренной к 4,5 года тюрьмы за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Адвокат девушки Игорь Зубер подчеркнул, что российские власти должны представить свою позицию по делу экс-студентки МГУ до 15 сентября текущего года, передает «Интерфакс».

Защита Карауловой указывает на многочисленные нарушения ее прав во время предварительного следствия. Кроме того, адвокаты считают приговор необоснованно жестким.

Весной 2015 года Варвара Караулова сбежала из семьи и вылетела из Москвы в Стамбул. В Турции ее задержали при незаконном пересечении границы. 10 ноября 2015 года российские власти предъявили ей официальное обвинение.

По версии следствия, девушка приняла решение вступить в ИГ и присоединиться к группировке «Бадр», а также собиралась совершить самоподрыв на территории Сирии или Европы. Отмечается, что Караулова вступила в контакт с вербовщиком Айратом Саматовым в социальной сети.

Суд приговорил Караулову 22 декабря 2016 года к 4,5 года колонии общего режима.