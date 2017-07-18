Полковника штаба командования НАТО задержали по подозрению в педофилии в польском городе Эльблонг. Об этом сообщили во вторник местные СМИ.

Сотрудники полиции задержали «высокопоставленного офицера Войска Польского» накануне, после того как 52-летний мужчина договорился о встрече с 14-летней девочкой, передает «РИА Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF.

Сообщается, что под видом подростка с военным общались «ловцы педофилов».

Подозреваемый в педофилии мужчина предлагал «действия сексуального характера несовершеннолетней» через интернет-портал, заявили в полиции.

Решение об аресте подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении подростка будет принято после допроса задержанного, который пройдет во вторник, пишут «Дни.Ру».

Правоохранительные органы изучают телефон и компьютер полковника, а также собирают иные доказательства. Следствию предстоит выяснить, в первый ли раз он договорился о встрече с несовершеннолетней.

По данным Минобороны Польши, полковника сняли с должности и перевели в кадровый резерв. Следует отметить, что на официальном сайте военного ведомства за последнее время опубликовано только одно подобное кадровое решение. Называется имя главы штаба международной дивизии Запад-Восток Роберта Орловского, занявшего этот пост осенью прошлого года.