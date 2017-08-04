На российском рынке кредитования появился новый вид мошенничества. Нелегальные кредиторы, маскирующиеся под микрофинансовые организации и не имеющие лицензии Центробанка, вместе с договорами займа обманным путем заставляют клиентов подписывать договор о купле-продаже квартиры. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП). По словам официальных представителей ФНП, мошенники рассчитывают на невнимательность своих жертв. При этом шансы заемщиков доказать в суде, что их ввели в заблуждение, невелики.

Выглядит новая схема мошенничества так. Человек звонит по объявлению, предлагающему быстрый займ на значительную сумму, например, «миллион рублей каждому в кредит». При встрече преступники описывают будущей жертве условия «кредитования» — процент оказывается вполне приемлемым. Оформление займа предполагает подписание огромного количества документов, разобраться в которых при отсутствии юридических знаний практически невозможно. Спустя некоторое время «кредиторы» начинают торопить гражданина под предлогом нехватки времени, и в итоге он подписывает всё, что ему дали. Впоследствии оказывается, что среди этих бумаг были и документы о продаже его квартиры.

— При выдаче займа заемщику предлагают подписать различные справки и согласия на обработку данных; договор купли-продажи жилья оказывается в этой кипе документов, — пояснил «Известиям» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. — Кредитный договор, как правило, кладется сверху, далее идут справки, договор на продажу квартиры и уже потом оставшиеся документы.

После подписания бумаг гражданин теряет квартиру фактически на месте. Уже спустя пару дней к нему приходят представители кредитора и начинают требовать покинуть жилплощадь. Чаще всего жертвами преступников становятся пенсионеры: пожилым проще подсунуть нужную бумагу и отвлечь от ее содержания.

В ФНП «Известиям» сообщили, что случаи нового вида мошенничества уже зафиксированы в Москве, Химках, Сочи, Смоленске, Свердловской области, Карелии и Хакасии. По словам Виктора Климова, число жертв преступников уже достигает нескольких десятков человек по всей стране. Он также отметил, что, помимо нелегалов, такой схемой иногда пользуются и микрофинансовые организации, входящие в реестр ЦБ, — недавно такой случай был зафиксирован в Подмосковье.

В Верховном суде на запрос «Известий» не ответили.

В пресс-службе МВД «Известиям» сообщили, что органы внутренних дел на постоянной основе информируют граждан о различных видах мошенничества, размещают соответствующую информацию на официальных ресурсах и в соцсетях.

— Несмотря на это, в подразделения полиции продолжают поступать заявления от граждан, ставших жертвами злоумышленников, которые специализируются на мошенничестве в кредитно-финансовой сфере, — отметили в пресс-службе МВД. — Только в июне в ГУЭБиПК МВД поступило четыре обращения подобного рода, проверка которых в настоящее время не завершена.

По словам представителей ФНП, судам непросто встать на сторону пострадавших даже в случае, если очевидно, что людей обманули. Шанс доказать, что жертву ввели в заблуждение, невелик. Как рассказал Виктор Климов, судьи в таких случаях разводят руками: человек сам подписал договор о продаже квартиры.

— Уберечься от мошенников можно только одним способом: внимательно читать те документы, которые собираетесь подписать, — отметил в разговоре с «Известиями» начальник юридического отдела Федеральной нотариальной палаты Александр Сагин. — Злоумышленники пользуются тем, что люди, которые испытывают острую нужду в деньгах, из-за своего безвыходного положения теряют бдительность.

По словам эксперта, подписывать подобные документы в спешке нельзя ни в коем случае.

— Обязательно нужно взять их для подробного ознакомления, — уточнил Александр Сагин. — Если кредитная организация или частное лицо не дает вам такой возможности — разворачивайтесь и уходите. Честным компаниям и инвесторам нечего скрывать. Если речь заходит о том, что в качестве гарантии возврата вы должны предоставить свою недвижимость, особенно если она единственная, необходимо обязательно обратиться за консультацией к квалифицированному юристу — нотариусу. Это позволит обезопасить себя от ошибок.

При этом, по словам партнера адвокатского бюро RBL Дениса Герасимова, обманутые граждане могут подать иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, когда новый «собственник» будет снимать ее с регистрационного учета.

— При доказывании заблуждения необходимо ссылаться на непрофессионализм в сделках, — заявил «Известиям» Денис Герасимов. — Важным аргументом может послужить несоответствие цены сделки и реальной стоимости квартиры.

Масштабом проблемы обеспокоены и российские власти. По итогам Госсовета президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ подготовить поправки в законодательство о запрете выдачи потребительских кредитов под залог ипотеки организациями и лицами, не являющимися специализированными организациями. По мнению партнера компании «Юков и партнеры» Светланы Тарнопольской, проблему должно решить изменение законодательства, поскольку в этом случае речь идет об откровенном мошенничестве: нарушители используют договор купли-продажи, который не имеет никакого отношения к кредитованию, оперирующему договорами ипотеки — залога недвижимости.