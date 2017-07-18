Трамп призвал заменить Obamacare, дождавшись ее краха
Президент США Дональд Трамп призвал разработать новую реформу здравоохранения, дождавшись, пока реформа его предшественника Барака Обамы Obamacare рухнет.
«Как я всегда говорил, позвольте Obamacare провалиться, а затем объединим усилия, чтобы создать великий план по здравоохранению. Будьте с нами!» — написал Трамп в Twitter.
Напомним, ранее Трамп призвал республиканцев аннулировать Obamacare. При этом глава Белого дома заявил о необходимости новой реформы с чистого листа и пообещал в этом республиканцам поддержку демократов.