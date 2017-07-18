Президент США Дональд Трамп призвал разработать новую реформу здравоохранения, дождавшись, пока реформа его предшественника Барака Обамы Obamacare рухнет.

«Как я всегда говорил, позвольте Obamacare провалиться, а затем объединим усилия, чтобы создать великий план по здравоохранению. Будьте с нами!» — написал Трамп в Twitter.

As I have always said, let ObamaCare fail and then come together and do a great healthcare plan. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2017

Напомним, ранее Трамп призвал республиканцев аннулировать Obamacare. При этом глава Белого дома заявил о необходимости новой реформы с чистого листа и пообещал в этом республиканцам поддержку демократов.