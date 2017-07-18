Частично восстановлено движение на 542 км федеральной трассы «Колыма» — там из-за резкого подъема воды в реке Тый-Сынага разрушился автомобильный мост. Восстановительные работы на этом участке продолжаются. Сейчас грузовики движутся вброд, а легковые машины — по одной полосе моста.

Ранее движение в этом районе было закрыто для всех видов транспорта. В ГУ МЧС уверяли, что отправили всем жителям региона смс с предупреждением о закрытии проезда.

Между тем, накануне в районе разрушенного моста произошло крупное ДТП. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Как сообщает ИА SakhaNews, водитель УАЗ, перевозивший рабочих, из-за тумана не заметил отсутствие пролета на мосту. Машина упала в реку. Пострадавшим помог водитель грузовика Scania, который стал свидетелем произошедшего. С помощью строп он помог выбраться на берег всем пострадавшим.