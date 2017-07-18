Президент России Владимир Путин 19 июля проведет совещание с членами правительства, на котором обсудит применение информационных технологий для повышения доступности медицинской помощи и лекарственных препаратов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Помимо основной темы повышения доступности медпомощи, будет рассмотрен и ряд других проблем, отмечают в Кремле.

Глава государства регулярно проводит совещания с камбином, где получает от министров доклады по актуальным вопросам. После этого президент дает ряд поручений.