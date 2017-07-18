Создание Малороссии — пока лишь идея, которая воспринимается весьма неоднозначно, заявил полпред в контактной группе по Донбассу, спикер парламента ДНР Денис Пушилин.

«Что касается правовых аспектов — нормативных актов нет, политических задач в этом направлении перед парламентами ДНР и ЛНР не стоит», — отметил политик.

Пушилин считает идею создания нового государства «интересной инициативой», однако, по его мнению, ее надо выносить на обсуждение парламента и всенародного референдума, передает РИА «Новости».

Ранее о создании нового государства, которое станет правопреемником Украины, сообщил глава провозглашенной ДНР Александр Захарченко.

Позднее председатель народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко заявил, что представители республики не были осведомлены о заседании, на котором обсуждалась идея создания нового государства.