Министр финансов Антон Силуанов объявил о снижении зависимости национальной экономики от стоимости нефти, сообщает Forbes. Кроме того глава Минфина сообщил о положительном эффекте внедрения автоматизации учета налогов. По словам Силуанова, развитие технологий big data нанесет удар по теневому сектор экономики.

Свое заявление министр сделал в ходе парламентских слушаний на тему «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Силуанов отметил, что автоматизация электронных счетов-фактур по НДС уменьшает теневую часть российской экономики. Об этом говорят данные Таможенной службы, подчеркнул Антон Силуанов.

— Автоматизация такого большого массива данных, как говорят сейчас, big data позволит кратно сократить теневой сектор, где не платятся сегодня налоги. Это наша одна из ключевых задач, — заявил глава Минфина.

Одной из важнейших задач сейчас он считает переход на «цифру» всех потоков данных и объединение их в единое информационное пространство налогового администрирования.