ЕС призвал обеспечить свободу собраний «Свидетелям Иеговы»
Евросоюз призвал Россию обеспечить свободу собраний религиозной организации «Свидетели Иеговы».
Согласно заявлеию официального представителя главы дипломатии ЕС, «это гарантировано Конституцией Российской Федерации и международными обязательствами России и международными стандартами прав человека».
Верховный суд РФ ранее признал законной ликвидацию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» из-за признания ее деятельности экстремистской.