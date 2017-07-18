Житель Кубани получил 6 лет колонии за убийство 12-летнего воспитанника школы-интерната. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Преступление было совершено 12 сентября 2010 года недалеко от Березанской станицы. По данным следствия, 14-летний воспитанник интерната напал на ребенка и задушил его. Его тело с признаками удушения и открытой черепно-мозговой травмы обнаружили в 20 м от забора школы. Как сообщает «РИА Новости», 21-летний осужденный также являлся воспитанником Березанской школы-интерната Выселковского района.

Подозреваемый в июне 2016 года сам явился в суд с повинной, с учетом чего ему было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии, сообщает сайт «Комсомольской правды в Краснодаре». Осужденный в присутствии конвоиров после оглашения приговора высказал угрозы убийством в адрес судьи и ее близких родственников, в связи с чем было возбуждено еще одно уголовное дело.