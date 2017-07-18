Проект железной дороги от Красноярска до аэропорта Емельяново предполагает строительство 32-километровой ветки до станции Бугач. Через пару лет от города до воздушной гавани можно будет доехать на электричке за 49 минут.

Новое направление будет доступно жителям Емельяново и Дрокино. Стоимость проезда для них составит порядка 30–40 рублей. Железная дорога также будет использоваться для перевозки и отработки грузовых потоков, в частности, поступающих по авиационным магистралям Юго-Восточной Азии, пишет «Наш Красноярский край».

Билет до аэропорта будет стоить 140 рублей. Стоимость строительства ветки превышает 7 млрд рублей, 88% средств будет выделено из бюджета, оставшиеся 12% — это инвестиции ОАО «РЖД». Согласно проекту, срок завершения работ — март 2019 года, когда в Красноярске пройдет Всемирная зимняя универсиада.