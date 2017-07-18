Долгосрочные рейтинги АФК «Система» в иностранной и национальной валюте помещены в список на пересмотр с «негативным» прогнозом, говорится в сообщении международного рейтингового агентства S&P.

Ранее рейтинги АФКС находились на уровне «BB» со «стабильным» прогнозом.

Напомним, ранее суд удовлетворил ходатайство «Роснефти» и «Башнефти» и арестовал 31,76% акций МТС, принадлежащих «Системе», весь пакет акций сети клиник «Медси» и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК). «Система» позднее объявила о наступлении дефолта на сумму в 4 млрд рублей.