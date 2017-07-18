В Приамурье, на этот раз в Благовещенске, совершено очередное ограбление с использованием игрушечного пистолета. Перед судом предстанет 26-летний житель города, который совершил налет на микрофинансовую организацию.

Как установило следствие, благовещенец в детском магазине приобрел пистолет, внешне похожий на огнестрельное оружие. Он надел черные очки и капюшон и, угрожая убийством, потребовал у сотрудницы офиса отдать все имеющиеся у организации деньги. Девушка отдала ему два конверта, в которых в общей сложности было 1,4 тыс. рублей. Теперь грабителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Как отмечает ИА «Амур.инфо», это не первый случай в Приамурье, когда ограбления совершаются с помощью ненастоящего оружия. Ранее был осужден 25-летний житель Свободного, который таким образом совершил налет на мясной магазин. Добычей злоумышленника стали 4,4 тыс. рублей.