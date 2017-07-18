Компания Microsoft уведомила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России об исполнении в срок предписания по жалобе «Лаборатории Касперского» на блокировку антивирусных программ сторонних разработчиков.

В ФАС сообщили, что приняли информацию от Microsoft и рассмотрят ее на заседании по делу 25 июля.

«Microsoft уведомила об исполнении предупреждений ФАС России в установленный срок. В настоящее время ведомство анализирует полученную информацию на предмет исполнения требований предупреждений», — сообщил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Напомним, ФАС начала разбирательство против Microsoft в ноябре 2016 года после заявления «Лаборатории Касперского» о нарушении компанией федерального антимонопольного законодательства. Суть претензий «Лаборатории» состояла в том, что Microsoft блокировала работу антивирусных программ сторонних разработчиков, заменяя их стандартной программой Windows Defender без согласия пользователей. Кроме этого, в «Лаборатории Касперского» заявили, что Microsoft сократила срок для обеспечения совместимости с операционной системой Windows, дав разработчикам всего шесть дней вместо двух месяцев, как это было ранее.

В июне ФАС вынесла Microsoft предупреждение и предписала устранить нарушения за один месяц.