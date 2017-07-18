Карта криминальных территорий появится в Ростовской области. О начале проекта сообщает правительство региона. Чтобы определить районы, где совершается больше всего преступлений, будут собраны и проанализированы данные криминальной обстановки городских округов и муниципальных районов.

Также составителям необходимо учитывать, насколько много людей обычно собирается на каждом участке. Вся информация будет регулярно обновляться, чтобы карта не теряла актуальности.

Как отмечает RostovGazeta, на основе полученной схемы выберут районы, где появится круглосуточное видеонаблюдение. Камеры позволят контролировать безопасность дорожного движения, состояние общественного порядка и окружающей среды.