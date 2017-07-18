В одну из больниц Салехарда доставлена трехлетняя девочка, выпавшая на ходу из автомобиля. У ребенка зафиксированы многочисленные травмы и ушибы, сообщается на сайте управления МВД по ЯНАО.

Инцидент произошел в минувший понедельник. 30-летняя мать девочки везла ее на заднем сиденье без специального детского кресла. Когда автомобиль ехал по Заполярной улице, ребенок смог самостоятельно открыть левую заднюю дверь, после чего вывалился наружу.

Жительница Салехарда была привлечена к административной ответственности за нарушение перевозки правил детей. Сумма штрафа за это нарушение составляет 3 тыс. рублей.