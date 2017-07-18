Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин назвал странным исковое заявление «Роснефти» к АФК «Система».

Кудрин поделился свои мнением с журналистами в кулуарах форума «Территория смыслов». При этом он отметил, что не имеет достаточных оснований оценивать их спор за неимением нужного количества информации, пишет ТАСС.

«У нас недостаточно информации об их споре, но иск «Роснефти» к АФК «Система» считаю странным», –– сообщил Кудрин.

Ранее «Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» обратились в Арбитражный суд Башкортостана с иском о взыскании с АФК «Система» до 170,6 млрд рублей. В свою очередь, «Система» не согласна с претензиями, следующее заседание по делу состоится в среду 19 июля.