Прокуратура начала проверку по факту подтопления поселка Экимчан в Амурской области. Во время проверки должны быть установлены причины и обстоятельства произошедшего. Также необходимо найти виновных и оценить ущерб. Ранее доследственную проверку начал межрайонный следственный отдел.

ИА «Амур.инфо» напоминает о том, что ЧП в поселке произошло сегодня — из-за прорыва искусственной дамбы на территорию поселка хлынула вода. Мощный поток смывал огороды, теплотрассы, мосты и дороги.

Местные жители возлагают вину за случившееся на компанию «Покров-золото», которая добывает золото вдоль ключа Покровский. На самом ключе были созданы несколько дамб, которые перекрывали русло. Когда уровень повышался, воду сбрасывали.

В самой же компании полагают, что к прорыву дамбы причастны местные жители. Якобы это они разрушили заграждения. Они уже жаловались на компанию месяц назад, утверждая, что золотодобытчики загрязняют ручей.