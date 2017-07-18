Российские синхронистки завоевали золотые медали в технической программе среди команд на чемпионате мира по водным видам спорта.

В состав российской команды вошли Влада Чигирева, Вероника Калинина, Мария Шурочкина, Полина Комар, Дарина Валитова, Марина Голядкина, Анастасия и Дарья Баяндиных, передает RT.

Судьи оценили выступление сборной России в 96,0109 балла. Второе место заняла китайская команда (94,2165). Бронзу завоевали японские спортсменки (93,1590).

В активе российской сборной четыре золотых медали чемпионата мира по водным видам спорта, она занимает второе место в общекомандном зачете.