Более 2,7 млн рублей задолженности перед работниками накопило руководство ФГУП «Консервный завод» ФСИН России». Предприятие находится на территории Саратовской области. Перебои с выплатами заработной платы начались в феврале.

Оставшиеся без денег сотрудники обратились в прокуратуру Энгельса. Число потерпевших насчитывает 114 человек, отмечает ИА «Взгляд-инфо».

Ведомство обратилось в суд, защищая интересы людей. Затем директор завода получил представление с требованием немедленно заплатить рабочим. После этого задолженность по зарплате перед всеми сотрудниками была погашена в полном объеме.