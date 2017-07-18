Робот-охранник утопился в фонтане торгового центра в США
Забавный случай произошел в одном из торговых центров города Вашингтон в США: созданный компанией Knightscope робот-охранник въехал в открытый фонтан и затонул.
Устройство было предназначено для того, чтобы следить за порядком, делать видеозапись и транслировать ее оператору в прямом эфире, сообщает сайт Mashable.
Что стало причиной неожиданного «самоубийства» робота, пока неизвестно, пишет «Ридус».
Очевидцы происшествия выложили фотографии утонувшего робота в Twitter.
Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself. We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn— Bilal Farooqui (@bilalfarooqui) 17 июля 2017 г.
Один из пользователей так шутливо прокомментировал ситуацию: «Нам обещали летающие машины, а вместо них мы получили роботов-самоубийц».