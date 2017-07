Забавный случай произошел в одном из торговых центров города Вашингтон в США: созданный компанией Knightscope робот-охранник въехал в открытый фонтан и затонул.

Устройство было предназначено для того, чтобы следить за порядком, делать видеозапись и транслировать ее оператору в прямом эфире, сообщает сайт Mashable.

Что стало причиной неожиданного «самоубийства» робота, пока неизвестно, пишет «Ридус».

Очевидцы происшествия выложили фотографии утонувшего робота в Twitter.

Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself. We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn