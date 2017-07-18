Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не прошел муниципальный фильтр на выборах губернатора Свердловской области, не сумев набрать необходимого числа подписей депутатов.

Ройзман рассказал, что будет совместно с партией «Яблоко», выдвинувшей его на выборы, решать вопрос о том, будет ли обращение в Конституционный суд для оспаривания муниципального фильтра. По его словам, обращение в КС сейчас будет сродни «игре с наперсточником, может повезет». Мэр вместе с тем не уточнил, сколько подписей ему удалось собрать.

«Подписи физически не собрать. У меня есть в запасе где-то 3–4 подписи, но не больше», — сказал Ройзман «Интерфаксу».

Ранее сообщалось, что на 6 июля у мэра Екатеринбурга было 39 подписей из необходимых 126. Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября. Избирком принял документы от десяти кандидатов.