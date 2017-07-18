Первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский назвал свой уход из Банка Росси плановым, отметив, что собирался покинуть пост еще в прошлом году.

Лунтовский отметил, что проработал 18 лет на одном месте и решил, что «в жизни надо что-то менять». Он уже согласовал с председателем свой уход. Об этом Лунтовский рассказал журналистам через пресс-службу Банка России.

«Я благодарен Банку России за 18 лет работы в совете директоров. Надеюсь, что моя работа была полезна не только отрасли, но и нашим гражданам», –– сообщил Лунтовский.

Первый зампред ЦБ покинет свой пост с 1 сентября по собственному желанию. Лунтовский может возглавить новое банковское объединение, которое появится взамен Ассоциации российских банков (АРБ).