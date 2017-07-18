Франция призвала Россию осудить проект создания государства Малороссия на территории Украины как идущий вразрез с минскими соглашениями, сообщает «РИА Новости».

«Россия должна активизировать усилия, чтобы добиться прекращения конфликта», — заявила официальный представитель МИД Франции Агнес Ромате-Эспань на брифинге.

Она также подчеркнула, что Франция остается приверженной восстановлению территориальной целостности Украины.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия.