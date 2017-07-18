Проект «Планета Тайга» готовится к проведению культурно-экологического фестиваля на Амурских столбах. Он запланирован с 10 по 13 августа. Ранее проект выиграл грант молодежного форума «Амур» на проведение этого фестиваля.

Участникам предложат экскурсию по этому уникальному месту, вечер бардовской песни, нанайские танцы, шаманские ритуалы. Также в программу фестиваля входит уборка и благоустройство территории.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель проекта «Планета Тайга» Виктор Решетников, Амурские столбы — это чудо Хабаровского края. Считается, что они расположены в «месте силы». Пребывание в этом районе вызывает у людей небывалый эмоциональный подъем, отметил Решетников.

Принять участие в фестивале смогут все желающие. На Амурские столбы можно добраться самостоятельно или в составе туристических групп, которые организует проект.

Ранее проект снял несколько фильмов об уникальных уголках Хабаровского края. Первый цикл показал всероссийский телеканал «Русский экстрим». Этим летом команда планирует начать работу уже над третьим циклом.