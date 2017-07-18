Администрация Нижнего Новгорода объявила конкурс на разработку комплексной схемы организации дорожного движения на время игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018. На эти цели планируется выделить 16,5 млн рублей из городского бюджета.

Первый этап должен быть завершен к концу текущего года, второй — до конца сентября 2018 года, пишет НИА «Нижний Новгород». Уже известно, что около строящегося стадиона будет построено пять новых дорог, а улица Самаркандская в дни турнира будет пешеходной. Порядка 150 автобусов закупит Нижний Новгород по лизинговой схеме в рамках подготовки к проведению чемпионата. Кроме того, власти намерены приобрести и отремонтировать вагоны поездов метрополитена.

Ранее глава региона Валерий Шанцев распорядился сдать все без исключения объекты к чемпионату, включая метро, стадион, тренировочные базы, гостиницы и дороги, к 1 мая 2018 года. Напомним, Нижний Новгород примет шесть встреч ЧМ-2018: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.