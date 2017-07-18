В результате лобового столкновения двух иномарок под Самарой погибли четыре человека, один человек пострадал.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Госавтоинспекцию по области, ДТП произошло примерно в 10:05 на 27-м км автодороги Обводная города Самары в Волжском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Teana при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi Lancer.

«В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также две пассажирки автомобиля Nissan, находившиеся на заднем сидении, скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина, находившийся на переднем пассажирском сиденье автомобиля Nissan, получил телесные повреждения. О степени их тяжести не сообщается.

На месте происшествия работают специальные службы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.