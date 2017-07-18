Гендиректор оператора «Гонец» Дмитрий Баканов заявил на авиасалоне МАКС-2017 о завершении работ по облику новых спутников связи «Гонец-М1», в сентябре 2017 года планируется начать проектирование этих аппаратов.

По словам гендиректора, новая система сформирует орбитальную группировку, которая будет использоваться для поддержания промышленного интернета и интернета вещей. Новые спутники будут предоставлять данные телеметрических датчиков, установленных на промышленных объектах.

Как рассказал Баканов, система «Гонец» будет наиболее полезна в сферах глобальной логистики, транспортных потоков, передаче данных с газораспределительных и энергетических сетей.

«Завершена работа по определению облика. Проектирование техники начнется с сентября этого года», — сообщил журналистам гендиректор.

Баканов вместе с тем считает преждевременным называть точные сроки запуска первого спутника «Гонец-М1», Федеральная космическая программа пока предусматривает поддержание уже действующей группировки спутников предыдущего поколения «Гонец-М».