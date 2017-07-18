Защита экс-директора автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Алексея Малобродского настаивает на его немедленном освобождении из-под стражи. Адвокат Ксения Карпинская сообщила, что дело против ее клиента было возбуждено задним числом, 18 июля, в день заседания суда о продлении ареста.

«Уголовное дело было возбуждено сегодня в 10:30, это вообще невозможно. Сейчас следствие задним числом возбуждает уголовное дело. Мой подзащитный не получал никаких уведомлений, и ему не предъявлено обвинение. Все документы были состряпаны сегодня. А. Малобродский должен быть освобожден из зала суда немедленно», — приводит слова Карпинской Агентство городских новостей «Москва».

Ранее прокурор заявил о незаконности ареста Малобродского, так как тот был взят под стражу до возбуждения дела. Обвиняемый проходит по делу о хищениях бюджетных средств в размере 200 млн рублей сотрудничавшей с «Гоголь-центром» АНО «Седьмая студия». Фигурантами дела являются также бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева и экс-директор студии Юрий Итин.