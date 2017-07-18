Красноярские депутаты обсудят отмену повышения своей зарплаты
На заседании законодательного собрания Красноярского края 19 июля будут обсуждаться два вопроса, связанных со скандальным увеличением зарплаты депутатов. Сначала парламентарии рассмотрят возможность отмены данного решения, затем — протест прокурора региона, инициировавшего проверку по этому поводу.
По словам губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, зарплата государственных служащих региона является одной их самых низких в России. Он считает повышение обоснованным, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.
Напомним, прокуратура Красноярского края проверит на соответствие законодательству решение депутатов Законодательного собрания о двукратном росте заработной платы госслужащих. Такое поручение дал подчиненным глава ведомства Михаил Савчин. Ранее парламентарии Красноярского края повысили себе зарплату в два раза. Соответствующий законопроект уже принят депутатами и подписан главой региона. Общая сумма выплат каждому народному избраннику в среднем возрастет со 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Инициаторами изменений стали члены фракции «Единая Россия».