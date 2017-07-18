На заседании законодательного собрания Красноярского края 19 июля будут обсуждаться два вопроса, связанных со скандальным увеличением зарплаты депутатов. Сначала парламентарии рассмотрят возможность отмены данного решения, затем — протест прокурора региона, инициировавшего проверку по этому поводу.

По словам губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, зарплата государственных служащих региона является одной их самых низких в России. Он считает повышение обоснованным, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Напомним, прокуратура Красноярского края проверит на соответствие законодательству решение депутатов Законодательного собрания о двукратном росте заработной платы госслужащих. Такое поручение дал подчиненным глава ведомства Михаил Савчин. Ранее парламентарии Красноярского края повысили себе зарплату в два раза. Соответствующий законопроект уже принят депутатами и подписан главой региона. Общая сумма выплат каждому народному избраннику в среднем возрастет со 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Инициаторами изменений стали члены фракции «Единая Россия».