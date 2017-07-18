Мэрия Москвы согласовала заявку Партии народной свободы (ПАРНАС) на проведение в будущее воскресенье акции «Марш за свободный интернет». Об этом сообщил во вторник руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

«Да, согласовали», — цитирует «РИА Новости» Черникова. Эта заявка является третьей по счету.

По словам руководителя департамента, число участников, маршрут и время прохождения колонны согласованы по заявке: количество участников — до 10 тыс., время проведения — с 14:00 до 16:00. «В указанное время будем контролировать прохождение колонны», — отметил Черников.

Публичная акция в формате шествия пройдет от дома №12 по Страстному бульвару, затем — по внутренней стороне Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров до проспекта Академика Сахарова, дом №12, пишет «РИАМО».

Столичные власти отказали ранее ПАРНАСу в проведении марша в центре Москвы 9 июля из-за того, что по заявленному маршруту велись работы по программе «Моя улица», а также из-за некорректно оформленной заявки. Повторный отказ в проведении акции 16 июля партия получила по тем же причинам.