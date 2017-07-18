Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе консультаций с заместителем госсекретаря США по политическим делам Томасом Шэнноном озвучил ряд условий для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

По словам Рябкова, переговоры с американским представителем прошли с большими сложностями, но это было ожидаемо. По мнению российского дипломата, было бы преждевременно утверждать, что в ходе встречи достигнут какой-либо прогресс.

«Мы высказали ряд идей, как можно добиться зримого и осязаемого улучшения отношений, это относится в том числе и к вопросу безусловного возвращения нам дипнедвижимости», — сказал Рябков, комментируя выдвинутые Шэннону условия.

«Мы ожидали больших трудностей в процессе консультаций с американцами не только по дипнедвижимости, но и по большинству других вопросов. Так и случилось», — сказал Рябков.

Как рассказал замминистра иностранных дел РФ, сроки новых консультаций с Шэнноном будут зависеть от позиции США. Рябков подчеркнул, что чем больше Вашингтон будет упорствовать в вопросе дипсобственности, тем меньше шансов останется для снятия противоречий, и тем вероятнее введение Москвой ответных дипломатических мер. Рябков сказал журналистам, что подобная позиция США не может остаться без ответа.

Напомним, в конце 2016 года администрация Барака Обамы ввела новые санкции против России за якобы имевшее место вмешательство с ее стороны в американские выборы. Из США были высланы 35 российских дипломатов, кроме этого, были закрыты две российские дипломатические дачи в Нью-Йорке и Мэриленде. Россия пока не предпринимала ответных действий, однако предупредила Вашингтон о встречных мерах.