Алексей Навальный, Петр Офицеров и Вячеслав Опалев должны выплатить компании «Кировлес» 2,1 млн рублей. Соответствующее решение принял Никулинский суд Москвы.

Компания требовала от ответчиков более 16,1 млн рублей в качестве компенсации ущерба от хищений. Таким образом, суд частично удовлетворил иск «Кировлеса», передает РИА «Новости».

Дело «Кировлеса» рассматривалось дважды: в ходе первого процесса оппозиционер Навальный получил пятилетний условный срок, Офицеров — четыре года условно, но приговор был отменен Верховным судом РФ после постановления Европейского суда по правам человека, нашедшего нарушения прав подсудимых при судебном разбирательстве.