МИД Украины пообещал не допустить реализации в Донбассе абхазского сценария. Об этом заявил глава ведомства Павел Климкин.

Таким образом в своем Twitter на английском языке он отреагировал на предложение главы ДНР Александра Захарченко создать новое государство Малороссию на переходный период до трех лет, сообщает «РИА Новости».

Just as the Ukrainian delegation is in Georgia, the Kremlin is trying to do in Donbas what it has done in Abkhazia, we will not let them — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 июля 2017 г.

В конституции Захарченко предложил закрепить внеблоковый статус и установить курс на восстановление связей с РФ. После этого в планах — взять курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

В Госдуме считают создание нового государства неизбежным. Кроме того, по словам главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, это могло бы стать выходом из войны для жителей ЛНР и ДНР.

«Власть, вместо того чтобы решать вопрос, всё туже и туже затягивает петлю боевых действий. А народ не может всё время жить в войне — нужно что-то делать», — приводят его слова «Дни.Ру».