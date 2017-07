МИД Украины пообещал не допустить реализации в Донбассе абхазского сценария. Об этом заявил глава ведомства Павел Климкин.

Таким образом в своем Twitter на английском языке он отреагировал на предложение главы ДНР Александра Захарченко создать новое государство Малороссию на переходный период до трех лет, сообщает «РИА Новости».

Just as the Ukrainian delegation is in Georgia, the Kremlin is trying to do in Donbas what it has done in Abkhazia, we will not let them