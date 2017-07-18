Госдума готова до конца недели принять в трех чтениях законопроект, вдвое ужесточающий недавно введенную ответственность за склонение к совершению самоубийства. Об этом, отвечая на вопрос «Известий», 18 июля сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. Сам законопроект накануне внесли в Государственную думу парламентарии-единороссы — вице-спикер Владимир Васильев, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев. Ранее нижняя палата уже ужесточала наказание за подобные преступления — соответствующий закон вступил в действие всего месяц назад.

По словам Ивана Мельникова, Госдума может принять новый законопроект о наказании за склонение к суициду уже в эту сессию: 19 июля — в первом чтении, 21 июля — во втором и третьем.

— Да, это планируется, если всё будет нормально. Такая возможность есть, потому что у нас еще три пленарных заседания, — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

Законопроект предусматривает корректировку статей «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства» (110.1 и 110.2 УК РФ соответственно). Ввести наказания за такие действия весной предложила вице-спикер ГД Ирина Яровая (ЕР).

«Закон Яровой» вступил в силу 18 июня. Однако, как следует из материалов, размещенных на сайте Госдумы, уже 20 июня парламентарии отправили на предоставление отзыва в Верховный суд РФ поправки в УК, корректирующие этот документ. Единороссы Василий Пискарев, Владимир Васильев и Эрнест Валеев предложили ужесточить санкции по новым составам преступления.

Как следует из текста законопроекта, за склонение к совершению самоубийства путем уговоров или обмана, а также за оказание содействия советами или предоставлением средств (если человек всё же покончил с собой или попытался это сделать) предполагается лишение свободы на срок не до пяти, а до 10 лет. Таким образом, из преступлений средней тяжести это деяние становится тяжким. За аналогичные действия в отношении ребенка депутаты предложили лишать свободы на срок от шести до 12 лет, а не до шести, как предусматривал принятый весной закон (в этом составе преступление переходит в разряд особо тяжких). В итоге увеличится и срок, после которого судимость считается погашенной: через три года — после отбытия наказания за преступление средней тяжести, через восемь лет — за тяжкое и через 10 лет — за особо тяжкое.

Кроме того, парламентарии предложили ввести отдельное наказание и для тех, кто склонил к самоубийству двух и более лиц. Им, согласно проекту, будет грозить от восьми до 15 лет заключения. Как заявил Василий Пискарев, он считает справедливым, если склонение и содействие совершению самоубийства, повлекшее смерть, будет соразмерно ответственности за убийство.

— Поэтому мы предлагаем ужесточить меры уголовной ответственности за совершение таких деяний вплоть до 15 лет лишения свободы, — сказал он.

При этом депутаты не предложили соответствующих корректив в ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). По ней максимальное наказание составляет от пяти до восьми лет заключения за доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения несовершеннолетнего или нескольких человек.

Также законопроект ужесточает и наказание за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения или призывов к совершению суицида. Сейчас за это предусматривается до четырех лет заключения, в случае же принятия поправок в УК наказание обвиняемым будет грозить от пяти до 10 лет лишения свободы.