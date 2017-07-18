Тело мужчины обнаружили недалеко от подстанции «Нарышкино» в Урицком районе Орловской области в ночь на 17 июля. 32-летний местный житель, по предварительным данным, погиб при попытке срезать с линии провод.

Мужчина погиб от удава током под одной из опор ЛЭП на участке воздушной линии 10кВ, он пытался срезать алюминиевый кабель. Погибший нигде не работал, сообщает InfoOrel.

Сейчас по факту гибели местного жителя региональными правоохранительными органами проводится доследственная проверка на установление всех обстоятельств трагедии. «Орелэнерго» напоминает, что попытки кражи электрооборудования и кабеля могут быть смертельно опасны. Также данные действия влекут за собой уголовное преследование.