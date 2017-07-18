В Югре сотрудник полиции предстал перед судом за передачу инсайдерской информации журналистам за вознаграждение. Замначальника дежурной части Сургута обвинялся в превышении должностных полномочий.

Подсудимый передал в распоряжение прессы фотографии с места обнаружения рюкзака с расчлененным человеческим телом. Публикация негативно повлияла на расследование преступления. По данным источника ИА «Ура.ру», в силовых структурах Югры, в качестве незаконного вознаграждения за инсайд полицейский получал билеты в кино и абонементы в фитнес-центр на всю семью.

Журналисты признались в совершенных неправомерных действиях и выпустили официальное заявление. Суд приговорил замначальника дежурной части к пяти годам лишения свободы условно, а также назначил штраф в размере 2 млн рублей.