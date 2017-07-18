Московская полиция подсчитала средний размер взятки по делам о коррупционных преступлениях в крупном и особо крупном размере. По данным столичных правоохранителей за полугодие, сумма составила 614 тыс. рублей, передает «РИА Новости».

«Средняя сумма полученной взятки по выявленным преступлениям составила 614 тыс. рублей», — сказал на заседании коллегии ГУВД глава полиции города Олег Баранов.

Начальник ГУВД добавил, что количество выявленных коррупционных преступлений выросло на 22% по сравнению с первым полугодием 2016-го. Общий ущерб от них оценивается в 32 млрд рублей, из которых более 18 млрд были возмещены пострадавшим.

В 2015 году, по данным, полученным «Известиями» от МВД, средний размер взятки в Москве составлял 208 тыс. рублей.