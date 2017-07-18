Вынесен вердикт прокурора по мере пресечения для директора фирмы «Седьмая студия» Алексея Малобродского. Арест бизнесмена был назван незаконным.

Мнение прокуратуры было объявлено в Басманном суде, где рассматривается решение о продлении срока ареста Малобродскому.

«Считаю невозможным избрание меры пресечения А. Малобродскому, так как на момент избрания меры пресечения в его отношении не было возбуждено уголовное дело, уголовное дело было возбуждено уже после его ареста», — приводит слова прокурора Агентство городских новостей «Москва».

Задержание бывшего главы «Седьмой студии» произошло в рамках дела о хищении 200 млн рублей бюджетных средств, выделенных на развитие искусства. Обвиняемыми по делу проходят бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и бывший директор студии Юрий Итин.

Обыски по делу проходили также у основателя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова и у директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум.