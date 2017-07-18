Французский розничный оператор Auchan назначил Франсуа Реми исполнительным президентом «Ашан Ритейл Россия», говорится в сообщении компании.

До этого он работал в люксембургском и румынском подразделениях холдинга.

Как сообщает anrt.info, Реми досрочно сменил Жана-Пьера Жермена, который должен был выйти на пенсию осенью 2017 года после свыше 15 лет работы в Москве.

В России «Ашан» является третьим по величине продовольственным сетевым оператором.