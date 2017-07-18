Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на фестиваль «Московский джем», который стартует в четверг. Об этом он сообщил в ходе заседания президиума столичного правительства.

Мероприятия пройдут на 42 площадках в центре и на окраинах Москвы, в парках культуры и отдыха. Во время фестиваля власти планируют провести два основных конкурса. Первый будет посвящен созданию рецепта конфеты «Москва», а второй — графическому дизайну на лучший вариант упаковки этой сладости.

Призовой фонд конкурса кондитеров, сформированный за счет средств спонсоров, составит 1 млн рублей, передает сетевое издание m24.ru.

Создание рецепта нового фирменного столичного лакомства станет одним из главных событий и важных целей фестиваля. Старт продаж конфеты «Москва» намечен на День города.

В конкурсе принимают участие 26 кондитеров из 22 регионов страны. За право стать победителем поборются и такие кондитерские гиганты, как «Бабаевский», «РотФронт», «Красный Октябрь». Жюри выберет пять финалистов. Москвичи примут окончательное решение после дегустации сладости на фестивальных площадках.

На фестивале также пройдут соревнования флористов-любителей и конкурс городского растительного дизайна и флористики.