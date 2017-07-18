Авиакомпании Red Wings и «ВИМ-Авиа» заключили с «Ильюшин финанс Ко.» (ИФК) договор операционного лизинга на 31 самолет МС-21-300, подписание соглашения состоялось на авиакосмическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.

Red Wings по договору должна получить 16 самолетов в 2019–2022 годах. Все самолеты должны иметь пассажирский салон в моноклассной компоновке на 211 мест. Четыре самолета будут иметь двигатели российского производства ПД-14, остальные снабдят канадскими двигателями Pratt & Witney, сообщает RNS.

Red Wings и ИФК еще в 2013 году заключили предварительное соглашение на поставку 10 МС-21-300.

«ВИМ-Авиа» и ИФК должны согласовать и утвердить основные условия договора операционного лизинга до конца 2017 года. Авиакомпания должны получить 15 самолетов в 2021–2024 годах в лизинг на 10 лет. Салоны этих самолетов также будут иметь 211 мест в многоклассной компоновке, на машины установят как канадские, так и российские двигатели.