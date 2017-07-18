Группу из 20 террористок-смертниц военные задержали в иракском Мосуле. Об этом сообщает Deutsche Welle. По данным издания, среди задержанных есть гражданки России, Турции, Ливии и Канады.

Женщины скрывались в системе тоннелей, которые были построены боевиками запрещенной в РФ террористической организации ИГ, сообщает телеканал «360». При задержании у женщин обнаружили оружие и нательные взрывные устройства.

Отмечается, что среди задержанных оказалась несовершеннолетняя гражданка Германии. Уже год в стране 16-летнюю девушку считали пропавшей без вести. По предварительной информации, ее завербовали через интернет. Она подозревается в подготовке террористических актов.