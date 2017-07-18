Неизвестный 16 июля в Невском районе Санкт-Петербурга избил подростка 2002 года рождения. Юношу госпитализировали.

ЧП произошло около 23:30 на перекрестке улицы Коллонтай и Искровского проспекта. Неизвестный мужчина, личность которого не установлена, напал на мальчика. Причины происшествия не уточняются.

Как сообщает ИА «Невские новости», мальчика доставили в детскую городскую больницу № 5 и выявили закрытый перелом костей носа со смещением осколков. Сейчас по факту нападения на несовершеннолетнего сотрудниками МВД Петербурга проводится проверка.