На Украине прекращается действие чрезвычайных мер в энергетике страны. Об этом во вторник заявил глава национальной компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, передает «РИА Новости».

«Чрезвычайные меры в энергетике закончились», — сказал он.

По словам Ковальчука, в настоящее время украинская энергетика не нуждается в режиме чрезвычайных мер, но может вернуться к нему в октябре. Одним из обстоятельств глава «Укрэнерго» назвал нарушение графика поставок угля. «Но пока об этом говорить рано, мы смотрим в будущее с оптимизмом», — добавил руководитель компании.

Впервые режим был введен в феврале этого года на фоне протестов против поставок угля из самопровозглашенных ЛНР и ДНР. ТЭЦ должны были снизить потребление топлива, а АЭС ввести особые графики нагрузки энергоблоков. Кроме того, Киев начал импортировать антрацит из России, США, Казахстана и ЮАР.